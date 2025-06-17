Уход зарубежных фармкомпаний поспособствовал росту рынка российского «ботокса»
По данным аналитической компании RNC Pharma, за первые три месяца 2025 г. розничные продажи препаратов ботулотоксина в России превысили 3 млрд руб., что на 36,9% больше, чем за тот же период 2024 г. Несмотря на лидерство французского «диспорта» (42% рынка в денежном выражении), российские препараты «релатокс» и «миотокс» стремительно набирают популярность. Их совокупная доля достигла 46,4%, а темпы роста в I квартале 2025 г. составили 46% и 63% в денежном выражении соответственно.
По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, рост популярности отечественных препаратов на основе ботулотоксина связан с событиями 2022 г. После начала спецоперации компания Allergan (производитель оригинального препарата с названием Botox) приостановила деятельность в России, а логистические сложности усложнили поставки зарубежных препаратов.
Хотя «диспорт» остается лидером по объему продаж, его применение менее удобно: для эффекта, сопоставимого с Botox, требуется в 3–4 раза больше единиц. При этом, уточняет Беспалов, российские производители активно инвестируют в клинические исследования и маркетинг, что способствует росту доверия и спроса на их продукцию.
О том, как отечественные производители стали лидерами российского рынка «ботокса» и в каких еще областях медицины применяется ботулинический токсин типа А (БТА) – в материале «Ведомостей».