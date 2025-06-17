Уход зарубежных фармкомпаний поспособствовал росту рынка российского «ботокса»

По данным аналитической компании RNC Pharma, за первые три месяца 2025 г. розничные продажи препаратов ботулотоксина в России превысили 3 млрд руб., что на 36,9% больше, чем за тот же период 2024 г. Несмотря на лидерство французского «диспорта» (42% рынка в денежном выражении), российские препараты «релатокс» и «миотокс» стремительно набирают популярность. Их совокупная доля достигла 46,4%, а темпы роста в I квартале 2025 г. составили 46% и 63% в денежном выражении соответственно.