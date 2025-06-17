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Уход зарубежных фармкомпаний поспособствовал росту рынка российского «ботокса»

Ведомости

По данным аналитической компании RNC Pharma, за первые три месяца 2025 г. розничные продажи препаратов ботулотоксина в России превысили 3 млрд руб., что на 36,9% больше, чем за тот же период 2024 г. Несмотря на лидерство французского «диспорта» (42% рынка в денежном выражении), российские препараты «релатокс» и «миотокс» стремительно набирают популярность. Их совокупная доля достигла 46,4%, а темпы роста в I квартале 2025 г. составили 46% и 63% в денежном выражении соответственно.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, рост популярности отечественных препаратов на основе ботулотоксина связан с событиями 2022 г. После начала спецоперации компания Allergan (производитель оригинального препарата с названием Botox) приостановила деятельность в России, а логистические сложности усложнили поставки зарубежных препаратов.

Хотя «диспорт» остается лидером по объему продаж, его применение менее удобно: для эффекта, сопоставимого с Botox, требуется в 3–4 раза больше единиц. При этом, уточняет Беспалов, российские производители активно инвестируют в клинические исследования и маркетинг, что способствует росту доверия и спроса на их продукцию.

О том, как отечественные производители стали лидерами российского рынка «ботокса» и в каких еще областях медицины применяется ботулинический токсин типа А (БТА) – в материале «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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