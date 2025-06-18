Мантуров рассказал о паузе в проекте выпуска электромобиля E-Neva
Проект электромобиля E-Neva компании «Алмаз-Антей» поставили на паузу. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Его слова передает ТАСС.
По его словам, такое решение приняли ради осуществления других приоритетных задач компании.
13 марта «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что компания «Алмаз-Антей» приостановила работы над проектом E-Neva из-за отсутствия финансирования. Ожидалось, что производство кроссоверов начнется в 2026 г.
В тот же день заместитель генерального директора «Концерн ВКО Алмаз – Антей» Михаил Подвязников сообщил, что компания выделила производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создала АО «Романов», куда перешла команда проекта электромобиля E-Neva.