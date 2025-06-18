Мантуров рассказал о паузе в проекте выпуска электромобиля E-Neva

В тот же день заместитель генерального директора «Концерн ВКО Алмаз – Антей» Михаил Подвязников сообщил, что компания выделила производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создала АО «Романов», куда перешла команда проекта электромобиля E-Neva.