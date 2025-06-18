Миллер на ПМЭФ обсудил вопросы поставки российского газа в Словакию
Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с генеральным директором словацкой компании SPP Войтехом Ференцем на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается в официальном канале «Газпрома».
На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа в Словакию. Компания Slovensky Plynarensky Priemysel a.s. (SPP a.s.), представляющая словацкую газовую отрасль, является крупнейшим поставщиком природного газа в стране. Она занимается куплей-продажей газа и электроэнергии, а также их транспортировкой и хранением. Все акции SPP принадлежат Словацкой Республике.
Петербургский международный экономический форум – 2025 проходит с 18 по 21 июня. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».
17 июня представитель министерства энергетики Австрии заявил в интервью Financial Times о необходимости подготовки Евросоюза к возможному возобновлению импорта российского газа после завершения конфликта на Украине. По его словам, Брюссель должен сохранить возможность пересмотра текущей позиции по этому вопросу после окончания военных действий.
Государственный секретарь минэнерго Австрии Элизабет Цехетнер подняла эту тему на встрече с коллегами из ЕС в Люксембурге 16 июня. Австрия стала одной из первых стран в ЕС, которая открыто заговорила о возвращении к закупкам российского газа после завершения спецоперации. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил этот шаг как сигнал о понимании важности экономического сотрудничества с Россией.