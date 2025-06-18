Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Миллер на ПМЭФ обсудил вопросы поставки российского газа в Словакию

Ведомости

Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с генеральным директором словацкой компании SPP Войтехом Ференцем на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается в официальном канале «Газпрома».

На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа в Словакию. Компания Slovensky Plynarensky Priemysel a.s. (SPP a.s.), представляющая словацкую газовую отрасль, является крупнейшим поставщиком природного газа в стране. Она занимается куплей-продажей газа и электроэнергии, а также их транспортировкой и хранением. Все акции SPP принадлежат Словацкой Республике.

Петербургский международный экономический форум – 2025 проходит с 18 по 21 июня. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

17 июня представитель министерства энергетики Австрии заявил в интервью Financial Times о необходимости подготовки Евросоюза к возможному возобновлению импорта российского газа после завершения конфликта на Украине. По его словам, Брюссель должен сохранить возможность пересмотра текущей позиции по этому вопросу после окончания военных действий.

Государственный секретарь минэнерго Австрии Элизабет Цехетнер подняла эту тему на встрече с коллегами из ЕС в Люксембурге 16 июня. Австрия стала одной из первых стран в ЕС, которая открыто заговорила о возвращении к закупкам российского газа после завершения спецоперации. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил этот шаг как сигнал о понимании важности экономического сотрудничества с Россией.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных