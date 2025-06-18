Миллер на ПМЭФ обсудил вопросы поставки российского газа в Словакию

Государственный секретарь минэнерго Австрии Элизабет Цехетнер подняла эту тему на встрече с коллегами из ЕС в Люксембурге 16 июня. Австрия стала одной из первых стран в ЕС, которая открыто заговорила о возвращении к закупкам российского газа после завершения спецоперации. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил этот шаг как сигнал о понимании важности экономического сотрудничества с Россией.