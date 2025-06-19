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Ядров: Россия вывела из эксплуатации 58 воздушных судов

Ведомости

Россия вывела из реестра эксплуатируемых 58 воздушных судов за 2024 г., но восстановила 36, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью «России 24» во время сессии ПМЭФа.

«Уверен, что тот опыт, знания и компетенции, которые мы за эти три года приобрели, они позволят поддерживать весь наш флот в исправном состоянии», – добавил Ядров.

14 марта «Интерфакс» приводил слова Ядрова, согласно которым самолеты выводили из эксплуатации по причине отсутствия ресурса, невозможности ремонта и авиационных происшествий. Он говорил, что парк воздушных судов авиакомпаний на сегодня составляет 1138 самолетов и 920 вертолетов.

В июле 2024 г. Росавиация приводила данные, в которых количество пассажирских самолетов с действующим сертификатом летной годности (СЛГ) в парках 13 крупнейших российских авиакомпаний с конца октября 2023 г. по 26 июня 2024 г. снизилось на 3% до 693 воздушных судов (ВС).

Росавиация приостанавливает сертификат летной годности у ВС и исключает его из реестра эксплуатантов, если самолет по каким-то причинам не летает на протяжении 180 дней, пояснил главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин. Для восстановления самолета в реестре авиакомпания должна уведомить регулятора о возобновлении полетов на конкретном судне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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