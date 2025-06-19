Ядров: Россия вывела из эксплуатации 58 воздушных судов
Россия вывела из реестра эксплуатируемых 58 воздушных судов за 2024 г., но восстановила 36, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью «России 24» во время сессии ПМЭФа.
«Уверен, что тот опыт, знания и компетенции, которые мы за эти три года приобрели, они позволят поддерживать весь наш флот в исправном состоянии», – добавил Ядров.
В июле 2024 г. Росавиация приводила данные, в которых количество пассажирских самолетов с действующим сертификатом летной годности (СЛГ) в парках 13 крупнейших российских авиакомпаний с конца октября 2023 г. по 26 июня 2024 г. снизилось на 3% до 693 воздушных судов (ВС).
Росавиация приостанавливает сертификат летной годности у ВС и исключает его из реестра эксплуатантов, если самолет по каким-то причинам не летает на протяжении 180 дней, пояснил главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин. Для восстановления самолета в реестре авиакомпания должна уведомить регулятора о возобновлении полетов на конкретном судне.