Глава «Роснефти» заявил о пике добычи нефти в США при текущих ценах

На этом фоне число активных буровых установок за два последних месяца упало на 9% до 439 единиц, и остановился рост добычи нефти, отметил Сечин. Менее чем за год Минэнерго США снизило свой прогноз по добыче нефти в США к концу 2025 г. на 400 000 барр. в сутки, обратил внимание он. «При текущих ценах добыча нефти в США, по всей видимости, достигла пика», – заключил глава «Роснефти».