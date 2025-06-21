Глава «Роснефти» заявил о пике добычи нефти в США при текущих ценах
Добыча нефти в США при текущих мировых ценах на нефть достигла своего пика. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Он отметил, что энергетическая политика, изначально заявленная администрацией президента США Дональда Трампа, была многообещающей.
Например, отмена субсидий для «зеленой» энергетики в США привела к тому, что потребление электроэнергии в этой стране вновь перешло к росту после десятилетия стагнации. Также Трамп подписал ряд указов, направленных на возрождение угольной промышленности, а Минэнерго США повысило прогноз по американской добыче угля в этом году на 6%, отметил глава «Роснефти».
Но большинство из заявленных целей пока не достигнуты, констатировал Сечин. По его словам, «тарифные войны» привели к падению цен на нефть, при этом налоги для нефтяной отрасли остаются на прежнем уровне, а процентные ставки не снижаются.
На этом фоне число активных буровых установок за два последних месяца упало на 9% до 439 единиц, и остановился рост добычи нефти, отметил Сечин. Менее чем за год Минэнерго США снизило свой прогноз по добыче нефти в США к концу 2025 г. на 400 000 барр. в сутки, обратил внимание он. «При текущих ценах добыча нефти в США, по всей видимости, достигла пика», – заключил глава «Роснефти».
Сечин напомнил, что того же мнения придерживаются американские компании Diamondback Energy и ConocoPhillips, а нефтесервисная компания Liberty Energy, основанная министром энергетики США Кристофером Райтом, ожидает значительного замедления буровой активности во втором полугодии этого года, что должно привести к сокращению бурового флота США еще примерно на 10%. «Неудивительно, что на этом фоне многие сланцевые игроки уже начали сокращать инвестиции», – заметил глава «Роснефти».
Он напомнил, что, по оценке Международного энергетического агентства, инвестиции в разведку и добычу нефти в США снизятся примерно на 10% к уровню прошлого года. «Думаю, что это только начало», – заметил Сечин.
Глава «Роснефти» также отметил, что низкие цены на нефть не позволяют многим компаниям сохранять прежний уровень выплаты дивидендов. По оценке экспертов Rystad Energy, в случае сохранения выплат акционерам нефтяным мейджорам придется практически полностью отказаться от инвестиций либо значительно нарастить долг. Saudi Aramco уже приходится наращивать долг для того, чтобы иметь возможность выплачивать дивиденды, заметил Сечин.