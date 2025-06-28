Новак заявил о готовности РФ расширять сотрудничество с Турцией по газу
Москва готова расширить сотрудничество с Турцией по поставкам природного газа, сообщил агентству Anadolu заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Вице-премьер напомнил, что сейчас успешно реализуются «крупномасштабные совместные проекты», в том числе «Турецкий поток», одна нитка которого обеспечивает газом внутренний рынок республики, а вторая используется для поставок в Европу.
«Мы рассчитываем продолжать наше долгосрочное сотрудничество в области поставок природного газа и готовы расширять его. Мы хорошо продвигаемся в этом направлении», – сказал Новак.
Россия также осуществляет значительный объем поставок нефти, нефтепродуктов и угля в Турцию, которая является транзитной страной для поставок в Юго-Восточную Европу, добавил вице-премьер.