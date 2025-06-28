Новак заявил о готовности РФ расширять сотрудничество с Турцией по газу

Новак ранее на этой неделе сообщил, что турецкие компании заинтересованы в продлении истекающих газовых соглашений с Россией, писал ТАСС. В январе сообщалось, что Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6% до более чем 21 млрд куб. м в 2024 г.