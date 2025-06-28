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Новак заявил о готовности РФ расширять сотрудничество с Турцией по газу

Ведомости

Москва готова расширить сотрудничество с Турцией по поставкам природного газа, сообщил агентству Anadolu заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Вице-премьер напомнил, что сейчас успешно реализуются «крупномасштабные совместные проекты», в том числе «Турецкий поток», одна нитка которого обеспечивает газом внутренний рынок республики, а вторая используется для поставок в Европу. 

«Мы рассчитываем продолжать наше долгосрочное сотрудничество в области поставок природного газа и готовы расширять его. Мы хорошо продвигаемся в этом направлении», – сказал Новак.

Россия также осуществляет значительный объем поставок нефти, нефтепродуктов и угля в Турцию, которая является транзитной страной для поставок в Юго-Восточную Европу, добавил вице-премьер.

Новак ранее на этой неделе сообщил, что турецкие компании заинтересованы в продлении истекающих газовых соглашений с Россией, писал ТАСС. В январе сообщалось, что Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6% до более чем 21 млрд куб. м в 2024 г.

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