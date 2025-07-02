Олимпийский комитет России прекратил сотрудничество с Zasport
Олимпийский комитет России (ОКР) расторг договор о сотрудничестве с компанией Zasport, которая имела статус официального экипировщика российской олимпийской сборной с 2017 г., сообщили в Telegram-канале ОКР.
Как отмечено в публикации, решение было принято по соглашению сторон. В ОКР поблагодарили «компанию, ее руководство и коллектив за совместную работу»
Zasport в том числе «одевала» российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в 2018 и 2022 гг. На летних Играх-2020 участники из РФ также выступали в экипировке этой компании.
История бренда началась в 2012 г. В ноябре 2024 г. Zasport, по данным исследователей Analyticresearchgroup, стала абсолютным лидером по объему госконтрактов на рынке производителей спортивной одежды. Тогда общая сумма заказов составила 4,2 млрд руб.