УК «ЮГК» перешла под контроль государства
До перехода прав собственности к Росимуществу 100% УК «ЮГК» принадлежали Константину Струкову – ключевому акционеру публичной компании.
По данным реестра, государство приобрело доли еще в пяти организациях, фигурирующих в иске Генпрокуратуры. Речь идет о предприятиях, связанных со Струковым и его бизнес-партнерами.
В первых числах июля силовые структуры провели серию обысков в офисах золотодобывающего холдинга ЮГК, включая рабочее место Струкова.
14 июля Советский районный суд Челябинска принял решение об отстранении Струкова от руководства УК «ЮГК».
Компания «Южуралзолото» входит в число ведущих золотодобытчиков страны, разрабатывая месторождения на Урале (Челябинская область) и в Сибири (Красноярский край, Хакасия).