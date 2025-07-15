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УК «ЮГК» перешла под контроль государства

Ведомости

С 15 июля государство через Росимущество официально стало учредителем золотодобывающей компании ООО «Управляющая компания ЮГК», это следует из данных ЕГРЮЛ.

До перехода прав собственности к Росимуществу 100% УК «ЮГК» принадлежали Константину Струкову – ключевому акционеру публичной компании.

По данным реестра, государство приобрело доли еще в пяти организациях, фигурирующих в иске Генпрокуратуры. Речь идет о предприятиях, связанных со Струковым и его бизнес-партнерами.

В первых числах июля силовые структуры провели серию обысков в офисах золотодобывающего холдинга ЮГК, включая рабочее место Струкова.

14 июля Советский районный суд Челябинска принял решение об отстранении Струкова от руководства УК «ЮГК».

Компания «Южуралзолото» входит в число ведущих золотодобытчиков страны, разрабатывая месторождения на Урале (Челябинская область) и в Сибири (Красноярский край, Хакасия).

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