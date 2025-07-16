Замгендиректора РЖД: в РФ научились самостоятельно производить подвижной состав
РЖД не требуется приобретение пассажирских поездов иностранного производства, так как в стране теперь имеется возможность самостоятельно производить подвижной состав и обеспечивать его обслуживание. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников в интервью «РИА Новости».
Он подчеркнул, что в России существует значительная доля импортозамещенных запасных частей для оборудования. Например, в поездах, произведенных компанией Siemens, таких как «Сапсан» и «Ласточка», при техническом обслуживании и ремонте используются комплектующие, произведенные в России.
В том же интервью Колесников рассказал, что РЖД противодействует перекупщикам билетов с помощью IT-решений. Он пояснил, что перекупщики предлагают помощь в оформлении билета через сервис «Авито». Они оформляют его на себя, а поздно ночью возвращают его и выкупают на паспортные данные, которые им передали. После того как РЖД изменила алгоритм и билеты стали возвращаться в продажу не сразу, а через два часа или под утро, вопрос решился сам собой, рассказал Колесников.