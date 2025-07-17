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Билеты «Аэрофлота» в Геленджик подорожали в три раза после открытия продаж

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С момента открытия продаж авиабилетов от авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Геленджик цены на них выросли в три раза. Об этом сообщило «РИА Новости».

По данным агентства, в день открытия продаж, 9 июля, билеты в обе стороны стоили 17 800 руб. В настоящий момент их стоимость на даты с 18 по 23 июля начинается от 50 000 руб. До 6 августа минимальная цена составляет 29 000 руб. До 1 сентября стоимость билетов достигает 12 000–14 000 руб.

9 июля Минтранс анонсировал возобновление работы аэропорта Геленджика для внутренних полетов. Датой первого рейса было утверждено 18 июля, его выполнит «Аэрофлот». В воздушной гавани уточнили, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе с пропускной способностью 891 пассажир в час. В год этот комплекс может обслуживать более 1 млн клиентов.

О возобновлении полетов в Геленджик сообщили несколько авиакомпаний. 10 июля «Аэрофлот» объявил также о решении ввести дополнительные рейсы на направлении Москва – Геленджик в связи с высоким спросом. Авиакомпания будет выполнять два рейса в сутки на черноморский курорт.

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