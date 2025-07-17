Билеты «Аэрофлота» в Геленджик подорожали в три раза после открытия продаж

9 июля Минтранс анонсировал возобновление работы аэропорта Геленджика для внутренних полетов. Датой первого рейса было утверждено 18 июля, его выполнит «Аэрофлот». В воздушной гавани уточнили, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе с пропускной способностью 891 пассажир в час. В год этот комплекс может обслуживать более 1 млн клиентов.