Комитет ГД одобрил выдачу лицензий на недропользование только в электронном виде

Документ предусматривает масштабную оптимизацию и автоматизацию разрешительной деятельности в России. В частности, предлагается отказаться от бумажных носителей при выдаче лицензий, разрешений и иных документов. Все услуги будут оказываться через электронные платформы, в том числе через портал госуслуг и с использованием системы «Госключ».