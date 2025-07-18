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Комитет ГД одобрил выдачу лицензий на недропользование только в электронном виде

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Комитет Госдумы по регламенту одобрил поправки в закон «О недрах», предусматривающие полный переход на электронную форму выдачи лицензий недропользователям с 1 марта 2026 г. Документ опубликован в думской базе.

Документ предусматривает масштабную оптимизацию и автоматизацию разрешительной деятельности в России. В частности, предлагается отказаться от бумажных носителей при выдаче лицензий, разрешений и иных документов. Все услуги будут оказываться через электронные платформы, в том числе через портал госуслуг и с использованием системы «Госключ».

Кроме того, отдельные положения проекта касаются порядка государственной регистрации пестицидов, агрохимикатов, а также объектов капитального строительства – в этих сферах также предусмотрен переход к реестровой модели учета и цифровой форме предоставления услуг.

Законопроект вступит в силу поэтапно: большинство норм – с 1 сентября 2025 г., а положения о недропользовании – с 1 марта 2026 г. Исключение составляют нормы, требующие дополнительной технической доработки – для них установлен переходный период до 2027 г.

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