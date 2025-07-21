Словакия намерена обеспечить 100% своих потребностей в газе поставками из России
Поставщик энергоресурсов Словакии Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) планирует обеспечить российским газом 100% своих потребностей в 2026 г. в рамках послаблений санкционного режима ЕС. Об этом пишет Bloomberg.
Директор по торговле SPP сообщил, что российский газ для Словакии «самый экономически выгодный». «Поэтому мы отдаем ему приоритет. Мы могли бы закупать 100% нашего потребления, то есть около 8 млн куб. м в сутки», – отметил он.
18 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что его страна приняла гарантии Европейской комиссии по ограничению последствий прекращения поставок российского газа. В связи с этим Братислава сняла вето на 18-й пакет антироссийских санкций ЕС.
В тот же день Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет антироссийских санкций. Заявлялось, что новые ограничения должны будут нанести удар по энергетическому, банковскому и военному секторам России, а также по торговле с ЕС.
С 1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу газа через территорию Украины. Основным маршрутом экспорта газа из России в Европу стал «Турецкий поток». На фоне заявлений Киева о том, что контракт на поставку газа через Украину не будет продлен, Фицо посещал Москву.