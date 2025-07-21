Словакия намерена обеспечить 100% своих потребностей в газе поставками из России

С 1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу газа через территорию Украины. Основным маршрутом экспорта газа из России в Европу стал «Турецкий поток». На фоне заявлений Киева о том, что контракт на поставку газа через Украину не будет продлен, Фицо посещал Москву.