«Коммерсантъ»: Стивен Сигал покинул один из последних своих проектов в России
Актер Стивен Сигал 17 июля ушел с должности гендиректора компании «Пять элементов». Его место занял член совета директоров «Водстроя» Владислав Казак. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным газеты, такое решение может быть связано с рисками из-за санкций. В частности, гражданам США запрещены новые инвестиции в РФ под угрозой штрафов и лишения свободы.
«Пять элементов» был создана в 2023 г., изначально она принадлежала Сигалу и его сыну. В апреле 2024 г. компания перешла под контроль Игоря Качарина, связанного с гидротехническими проектами в России и за рубежом. После этого у Сигала осталась доля в «Горки холдинг компани», которая получила землю в Подмосковье для строительства центра единоборств.
Сигал получил российский паспорт 3 ноября 2016 г. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он «настойчиво и достаточно продолжительное время» обращался с соответствующей просьбой. 9 мая Сигал посетил парад Победы на Красной площади.