«Коммерсантъ»: Стивен Сигал покинул один из последних своих проектов в России

«Пять элементов» был создана в 2023 г., изначально она принадлежала Сигалу и его сыну. В апреле 2024 г. компания перешла под контроль Игоря Качарина, связанного с гидротехническими проектами в России и за рубежом. После этого у Сигала осталась доля в «Горки холдинг компани», которая получила землю в Подмосковье для строительства центра единоборств.