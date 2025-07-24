Дмитриев объявил о запуске клуба позитивного предпринимательства
Клуб позитивного предпринимательства запущен на базе Научно-технологического университета «Сириус» совместно с командой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и фондом «Талант и успех». Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
Целью клуба Дмитриев назвал поддержку студенческих инициатив и формирование среды, где молодые предприниматели смогут не только реализовать собственные проекты и извлекать прибыль, но и создавать ценность для общества.
«Уверен, синергия науки, образования и предпринимательства станет опорой для устойчивого развития нашей страны», – подчеркнул он.
Клуб позитивного предпринимательства в «Сириусе» был запущен в рамках проекта по развитию позитивного предпринимательства, его инициатором выступил Дмитриев. Ранее РФПИ и «Талант и успех» создали фонд «Сириус инновации» для инвестиций в проекты выпускников, студентов и сотрудников университета «Сириус» и резидентов Инновационного научно-технологического центра «Сириус». Объем фонда составляет 1 млрд руб.