Дмитриев объявил о запуске клуба позитивного предпринимательства

Клуб позитивного предпринимательства в «Сириусе» был запущен в рамках проекта по развитию позитивного предпринимательства, его инициатором выступил Дмитриев. Ранее РФПИ и «Талант и успех» создали фонд «Сириус инновации» для инвестиций в проекты выпускников, студентов и сотрудников университета «Сириус» и резидентов Инновационного научно-технологического центра «Сириус». Объем фонда составляет 1 млрд руб.