New Shipping Line готова вложить до 200 млрд рублей в порт Архангельска

По его словам, китайская сторона выразила готовность инвестировать до 200 млрд руб. в обмен на 30% участия в проекте. В настоящее время ведется проработка технических параметров, и региональные власти рассчитывают подписать с компанией меморандум о сотрудничестве в случае одобрения со стороны федерального центра.