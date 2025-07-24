New Shipping Line готова вложить до 200 млрд рублей в порт Архангельска
Китайская судоходная компания New Shipping Line рассматривает возможность участия в проекте по строительству глубоководного района морского порта Архангельск. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, китайская сторона выразила готовность инвестировать до 200 млрд руб. в обмен на 30% участия в проекте. В настоящее время ведется проработка технических параметров, и региональные власти рассчитывают подписать с компанией меморандум о сотрудничестве в случае одобрения со стороны федерального центра.
Капитальные затраты на строительство глубоководного терминала оцениваются в 375 млрд руб. Проект реализуется до 2032 г. и предусматривает прием грузовых судов дедвейтом до 75 000 т и осадкой до 14,5 м. Регион уже направил инвестиционную декларацию в Росморречфлот.
11 июля стало известно, что ОАО «Северное морское пароходство» (СМП) может создать судоремонтный завод в городской черте Архангельска. СМП рассматривает возможность реализации инвестиционного проекта по развитию компетенции в сфере судоремонта на территории Поморья, написал губернатор. По его словам, запланировано приобретение плавучего дока грузоподъемностью 12 000 т.