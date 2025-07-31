Продажи оземпика и его аналогов выросли в РФ в четыре раза

Семаглутид изначально создан датской Novo Nordisk для лечения диабета II типа, но с 2021 г. был одобрен для борьбы с ожирением. В 2023 г. компания прекратила поставки в РФ, после чего появились российские аналоги: «Герофарм», «Промомед» (2023), «ПСК фарма» (2024). Осенью 2024 г. зарегистрированы велгия и семавик некст (ожирение). Также на рынке – семуглин («Фармасинтез») и сеглурия («Р-фарм»).