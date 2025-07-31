Продажи оземпика и его аналогов выросли в РФ в четыре раза
Продажи оземпика (семаглутид) и его аналогов в РФ в первом полугодии 2025 г. выросли в 4 раза до 12,5 млрд руб., выяснили «Ведомости». RNC Pharma фиксирует рост в 4,2 раза (11,7 млрд руб.), в натуральном выражении – 4,5–4,6 раза (2,2 млн упаковок). В «Здравсити» спрос увеличился в 3,5 раза, особенно с марта.
Семаглутид изначально создан датской Novo Nordisk для лечения диабета II типа, но с 2021 г. был одобрен для борьбы с ожирением. В 2023 г. компания прекратила поставки в РФ, после чего появились российские аналоги: «Герофарм», «Промомед» (2023), «ПСК фарма» (2024). Осенью 2024 г. зарегистрированы велгия и семавик некст (ожирение). Также на рынке – семуглин («Фармасинтез») и сеглурия («Р-фарм»).
Рост ассортимента снизил цены: средняя стоимость упаковки упала на 8–10% (5300–5695 руб.). «ПСК фарма» предлагает инсудайв за 4279,5 руб. (–23,6% к оригиналу).
Семаглутид снижает аппетит, но врачи предупреждают: это не «волшебная таблетка». Бесконтрольный прием может вызвать панкреатит, запоры или диарею. По прогнозам Morgan Stanley, мировой рынок препаратов для похудения к 2035 г. достигнет $150 млрд.