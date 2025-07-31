Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Продажи оземпика и его аналогов выросли в РФ в четыре раза

Ведомости

Продажи оземпика (семаглутид) и его аналогов в РФ в первом полугодии 2025 г. выросли в 4 раза до 12,5 млрд руб., выяснили «Ведомости». RNC Pharma фиксирует рост в 4,2 раза (11,7 млрд руб.), в натуральном выражении – 4,5–4,6 раза (2,2 млн упаковок). В «Здравсити» спрос увеличился в 3,5 раза, особенно с марта.

Семаглутид изначально создан датской Novo Nordisk для лечения диабета II типа, но с 2021 г. был одобрен для борьбы с ожирением. В 2023 г. компания прекратила поставки в РФ, после чего появились российские аналоги: «Герофарм», «Промомед» (2023), «ПСК фарма» (2024). Осенью 2024 г. зарегистрированы велгия и семавик некст (ожирение). Также на рынке – семуглин («Фармасинтез») и сеглурия («Р-фарм»).

Рост ассортимента снизил цены: средняя стоимость упаковки упала на 8–10% (5300–5695 руб.). «ПСК фарма» предлагает инсудайв за 4279,5 руб. (–23,6% к оригиналу).

Семаглутид снижает аппетит, но врачи предупреждают: это не «волшебная таблетка». Бесконтрольный прием может вызвать панкреатит, запоры или диарею. По прогнозам Morgan Stanley, мировой рынок препаратов для похудения к 2035 г. достигнет $150 млрд.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных