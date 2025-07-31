Суд в Москве признал банкротом головную компанию OR Group
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ПАО «ОР Групп» – головную компанию обувного ритейлера OR Group (до этого называлась «Обувь России»). Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя одного из кредиторов.
28 июля кредиторы единогласно проголосовали за переход к конкурсному производству. Представитель должника пытался добиться переноса заседания, ссылаясь на обжалование решения собрания, однако суд отклонил ходатайство.
Процедура наблюдения была введена еще в ноябре 2023 г. по заявлению Промсвязьбанка. На тот момент в реестр требований вошла просроченная задолженность перед ПСБ более чем на 1,7 млрд руб. по трем кредитным соглашениям, заключенным в 2019–2021 гг.
Согласно материалам первого собрания кредиторов, общая сумма требований достигла примерно 8,4 млрд руб. Крупнейшие из них – у ООО «Регион Финанс», представляющего держателей облигаций OR Group (около 4,8 млрд руб.), Промсвязьбанка (2,3 млрд руб.) и Сбербанка (более 1,3 млрд руб.).
Крупнейший дефолт компания допустила в январе 2022 г., не выплатив 592 млн руб. по облигациям серии БО-07. В последующие месяцы последовали новые дефолты, а в декабре OR Group не смогла погасить еще 159,95 млн руб. Попытка реструктуризации долгов летом 2023 г. не удовлетворила ПСБ, после чего в ноябре банк подал иск о банкротстве заемщика.