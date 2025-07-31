Суд в Москве признал банкротом головную компанию OR Group

Крупнейший дефолт компания допустила в январе 2022 г., не выплатив 592 млн руб. по облигациям серии БО-07. В последующие месяцы последовали новые дефолты, а в декабре OR Group не смогла погасить еще 159,95 млн руб. Попытка реструктуризации долгов летом 2023 г. не удовлетворила ПСБ, после чего в ноябре банк подал иск о банкротстве заемщика.