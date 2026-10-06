Минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent в 2026 году до $96,3
Минэнерго США повысило прогноз средней цены барреля Brent в 2026 г. до $96,3. Это следует из октябрьского прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства.
В предыдущем прогнозе EIA ожидало среднюю стоимость Brent в 2026 г. на уровне $91,01 за баррель. При этом в IV квартале 2026 г. цена нефти, по новой оценке ведомства, составит в среднем $105 за баррель – на $14 больше, чем предполагалось месяцем ранее.
Повышение прогноза EIA связало с сохраняющимися ограничениями поставок нефти с Ближнего Востока, сокращением мировых запасов и дефицитом дизельного топлива. В ведомстве также указали на атаки на нефтепровод East-West в Саудовской Аравии как на фактор, усиливающий риски волатильности цен.
При этом EIA ожидает постепенного увеличения добычи и экспорта нефти с Ближнего Востока благодаря использованию конвоев через Ормузский пролив, обходных маршрутов и перегрузки нефти с судна на судно. В 2027 г. средняя цена Brent, согласно прогнозу, снизится до $84 за баррель.
Расчеты для октябрьского прогноза были завершены 1 октября, поэтому в них не учтены возможные дополнительные поставки нефти и нефтепродуктов после заявления стран G7 от 2 октября, уточняется в заявлении.
4 октября Bloomberg писал, что поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились до уровня, который был до начала войны США против Ирана. Это событие вызвало один из самых масштабных сбоев на мировом рынке энергоносителей. Однако стоимость нефти Brent держится выше $100 за баррель – примерно на 40% больше, чем в начале конфликта.