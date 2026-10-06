Минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent в 2026 году до $96,3

4 октября Bloomberg писал, что поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились до уровня, который был до начала войны США против Ирана. Это событие вызвало один из самых масштабных сбоев на мировом рынке энергоносителей. Однако стоимость нефти Brent держится выше $100 за баррель – примерно на 40% больше, чем в начале конфликта.