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ФАС: «Альфа-Банк» нарушил требования к рекламе ОСАГО

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Альфа-Банк» нарушившим требования законодательства о рекламе при продвижении ОСАГО. Ведомство выдало кредитной организации обязательное для исполнения предписание прекратить распространение ненадлежащей рекламы.

Речь идет о рекламе страхового продукта ОСАГО, которая распространялась на телеканалах и радиостанциях в июне – июле 2026 г. ФАС не уточнила, какие именно положения рекламного законодательства были нарушены. Служба также рассмотрит вопрос о привлечении банка к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

31 июля ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» из-за этой рекламы ОСАГО. Тогда ведомство сообщало, что усмотрело признаки нарушения закона о рекламе и намерено рассмотреть вопрос об административной ответственности в случае их подтверждения.

В ноябре 2025 г. ФАС признала ненадлежащей рекламу снятия наличных с карты «Альфа-Банка». В ней банк сообщал о возможности снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, тогда как дополнительные условия были указаны мелким шрифтом и демонстрировались непродолжительное время.

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