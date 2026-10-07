ФАС: «Альфа-Банк» нарушил требования к рекламе ОСАГО

Речь идет о рекламе страхового продукта ОСАГО, которая распространялась на телеканалах и радиостанциях в июне – июле 2026 г. ФАС не уточнила, какие именно положения рекламного законодательства были нарушены. Служба также рассмотрит вопрос о привлечении банка к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.