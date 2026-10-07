Wildberries снизил штрафы для части продавцов
Wildberries снизил штрафы для продавцов, работающих по модели FBS (продажа товаров со склада продавца). Изменения будут действовать до конца 2026 г., сообщили в Telegram-канале Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).
Речь идет о штрафе за долгую отгрузку. Раньше штраф мог достигать 9% от стоимости товара при сильных задержках.
По новым правилам при задержке от 48 до 52 часов сумма штрафа теперь будет расти на 0,2% от цены товара за каждый час вместо прежних 0,3%. При задержке от 52 часов штраф зафиксируют на уровне 1% независимо от продолжительности просрочки. Расчет будет вестись от цены с учетом скидок продавца.
В АУРЭК напомнили, что для продавцов продолжают действовать бонусы для поставок по FBS. Комиссия снижается на 5 п. п. за отгрузку до 13 часов и на 3,5 п. п. за отгрузку от 13 до 42 часов. Срок автоотмены заказов увеличивается до 192 часов. Кроме того, действует сниженная стоимость обработки товаров в ПВЗ и автовозврата, а также бесплатная опция «Выходные дни для склада продавца».
С 5 октября на Ozon действует программа поддержки для продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Маркетплейс каждый месяц будет формировать бонусную выплату в размере стоимости страхования fashion-товаров по полису от СПАО «Ингосстрах». Предприниматели получат первые бонусные выплаты уже в ноябре – за октябрь. Маркетплейс планирует такую программу до конца года.