Wildberries снизил штрафы для части продавцов

В АУРЭК напомнили, что для продавцов продолжают действовать бонусы для поставок по FBS. Комиссия снижается на 5 п. п. за отгрузку до 13 часов и на 3,5 п. п. за отгрузку от 13 до 42 часов. Срок автоотмены заказов увеличивается до 192 часов. Кроме того, действует сниженная стоимость обработки товаров в ПВЗ и автовозврата, а также бесплатная опция «Выходные дни для склада продавца».