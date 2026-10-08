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Саудовская Аравия может начать поставлять нефть «челночным методом»

Анна Суслова
Ameer Albahouth / Unsplash
Ameer Albahouth / Unsplash

Саудовская Аравия ведет переговоры о поставках нефти «челночным способом», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Клиенты будут загружать нефть за пределами Ормузского пролива по долгосрочным контрактам.

Королевство надеется, что такой способ поможет формализировать систему, которая использовалась до войны в Иране, а страна сможет увеличить долю на рынке. Переговоры планируется завершить к концу 2026 г.

«Челночные перевозки» предполагают, что перевозчик будет брать на себя риски, связанные с прохождением судов, и перегружать товар на другие суда за пределами водного пути. Система появилась после начала войны в Иране, когда судовладельцы не хотели перевозить нефть через Ормузский пролив, даже когда она была доступна. Систему использовали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак.

Как отмечает Bloomberg, госкомпания Saudi Aramco рассматривает и другие варианты: выбор ценовых ориентиров и доставку грузов до клиентов в Азии. Однако пока окончательного решения нет.

15 сентября агентство Reuters писало, что Саудовская Аравия предупредила европейских клиентов об отмене части поставок сырой нефти в конце сентября из-за закрытия нефтепровода «Восток – Запад» после атаки хуситов.

28 сентября страна возобновила экспорт нефти по нефтепроводу. Bloomberg обратил внимание, что возобновление поставок вернет Саудовской Аравии доступ к альтернативному экспортному маршруту, который она использовала во время войны с Ираном.

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