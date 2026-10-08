Саудовская Аравия может начать поставлять нефть «челночным методом»

«Челночные перевозки» предполагают, что перевозчик будет брать на себя риски, связанные с прохождением судов, и перегружать товар на другие суда за пределами водного пути. Система появилась после начала войны в Иране, когда судовладельцы не хотели перевозить нефть через Ормузский пролив, даже когда она была доступна. Систему использовали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак.