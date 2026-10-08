В «Норникеле» назвали условия выплаты дивидендов

«Если выполняются условия, о которых мы говорили ранее, что мы зарабатываем свободный денежный поток положительный, и если у нас комфортная долговая нагрузка, принимая все внешние макроэкономические обстоятельства, обстоятельства на сырьевых рынках, мы готовы распределять тот уровень, соответственно, денежных средств, который у нас есть для дивидендов», – сказала она.