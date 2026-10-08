В «Норникеле» назвали условия выплаты дивидендов
ГМК «Норникель» сохраняет консервативный подход к вопросу о дивидендах и ориентируется на свободный денежный поток, заявила директор департамента по работе с инвестиционным сообществом Татьяна Дыкова в ходе инвестиционного форума «Настоящее – будущее».
«Если выполняются условия, о которых мы говорили ранее, что мы зарабатываем свободный денежный поток положительный, и если у нас комфортная долговая нагрузка, принимая все внешние макроэкономические обстоятельства, обстоятельства на сырьевых рынках, мы готовы распределять тот уровень, соответственно, денежных средств, который у нас есть для дивидендов», – сказала она.
По словам Дыковой, для «Норникеля» важно сохранять устойчивость финансового профиля. Компания работает на рынках, где много внешних шоков, отметила она. Себестоимость производства постоянно растет, что ведет к увеличению цен на металлы.
В ходе своего выступления Дыкова также заявила, что, по прогнозам аналитиков, медь – это металл будущего десятилетия. Дефицит будет формироваться и по нему, и по другим видам металлов.
1 октября акционеры «Норникеля» утвердили выплаты дивидендов за полугодие в размере 1,85 руб. на обыкновенную акцию. На выплаты будет направлено 28,28 млрд руб. Последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды в 2023 г. Общий размер объявленных дивидендов составил 139 920 млн руб.