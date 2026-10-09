ФАС выдала предупреждение главному оператору аэропорта Ижевска «Ижавиа»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение АО «Ижавиа» из-за действий, которые содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора. Об этом сообщается в Telegram–канале ведомства.
Организация как главный оператор аэропорта Ижевска взимала дополнительную плату за услугу по регистрации и обслуживанию авиапассажиров. ФАС отметила, что расходы на регистрацию подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров.
ФАС заявила, что выдала предупреждение «Ижавиа». Следующим шагом в случае неисполнения будет возбуждение антимонопольного дела.
1 мая Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» до 28 июля 2026 г. В ходе проверки с участием Ространснадзора и специалистов Росавиации выявлены нарушения воздушного законодательства. Среди них – допуск к полетам самолета с неполным техобслуживанием, недостатки в системе управления безопасностью полетов и превышение норм рабочего времени персонала.
30 июля Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа». С 1 августа перевозчик перестал выполнять коммерческие перевозки и приостановил продажу билетов. Регулятор пояснил, что авиакомпания в отведенный срок не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов.