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ФАС выдала предупреждение главному оператору аэропорта Ижевска «Ижавиа»

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение АО «Ижавиа» из-за действий, которые содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора. Об этом сообщается в Telegram–канале ведомства.

Организация как главный оператор аэропорта Ижевска взимала дополнительную плату за услугу по регистрации и обслуживанию авиапассажиров. ФАС отметила, что расходы на регистрацию подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров.

ФАС заявила, что выдала предупреждение «Ижавиа». Следующим шагом в случае неисполнения будет возбуждение антимонопольного дела.

1 мая Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» до 28 июля 2026 г. В ходе проверки с участием Ространснадзора и специалистов Росавиации выявлены нарушения воздушного законодательства. Среди них – допуск к полетам самолета с неполным техобслуживанием, недостатки в системе управления безопасностью полетов и превышение норм рабочего времени персонала.

30 июля Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа». С 1 августа перевозчик перестал выполнять коммерческие перевозки и приостановил продажу билетов. Регулятор пояснил, что авиакомпания в отведенный срок не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов.

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