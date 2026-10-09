ФАС выявил нарушения у производителя сырков «Ростагрокомплекс»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала действия производителя творожных сырков «Ростагрокомплекс» недобросовестной конкуренцией. Об этом «Ведомостям» сообщили в ФАС.
К ФАС обратился правообладатель товарных знаков «Александров К. Б.». Обращение связано с тем, что его конкурент «Ростагрокомплекс» направил в торговые сети информационные письма с требованием прекратить реализацию товаров заявителя.
«В обоснование требований «Ростагрокомплекс» заявил о наличии у него исключительных прав на товарный знак «Б. Ю. Александров», которые нарушаются заявителем», – говорится в сообщении.
Антимонопольная служба обратила внимание, что у «Ростагрокомплекса» исключительных прав на товарный знак в действительности не было. Маркировка продукция заявителя также соответствует принадлежащим ему товарным знаками.
ФАС выдала предписание по ст. 14.1 и 14.2 закона «О защите конкуренции». Также «Ростагрокомплексу» могут назначить штраф.
В марте антимонопольная служба также выдала предупреждение производителю творожных сырков из-за необоснованных требований прекратить продажу продукции правообладателя товарных знаков «Александров К. Б.». Согласно утверждению «Ростгрокомплекса», именно он обладает правом на использование товарного знака «Б. Ю. Александров», в связи с этим конкурент якобы использует его незаконно.
Спор между наследниками и топ-менеджарами длится с момента смерти основателя бренда «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова в 2020 г. Из-за отзыва лицензий наследниками выпуск продукции под брендом «Б. Ю. Александров» прекратился в 2022 г., а компания провела ребрендинг и выпускает сырки под маркой «А. Ростагрокомплекс».