ФАС выявил нарушения у производителя сырков «Ростагрокомплекс»

Спор между наследниками и топ-менеджарами длится с момента смерти основателя бренда «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова в 2020 г. Из-за отзыва лицензий наследниками выпуск продукции под брендом «Б. Ю. Александров» прекратился в 2022 г., а компания провела ребрендинг и выпускает сырки под маркой «А. Ростагрокомплекс».