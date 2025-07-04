ФАС предупредила крупнейшего производителя соли о нарушении законодательства

Речь идет об отказе ООО «Руссоль» в поставке продукции компаниям «Сольторг» и «Главснаб» при наличии экономической и технологической возможности. Кроме того, производитель не уведомил одного из продавцов о проведении договорной кампании, несмотря на информацию о его намерении участвовать в ней. В ФАС отметили, что такие действия могут свидетельствовать об уклонении от заключения договора, что нарушает п. 5 ч. 1 ст. 10 закона № 135-ФЗ.