ФАС предупредила крупнейшего производителя соли о нарушении законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение компании «Руссоль» – производителю пищевой соли в стране. Об этом сообщается на сайте ФАС.
Как установило ведомство, организация в 2024 г. занимала доминирующее положение на оптовом рынке соли и допустила действия, которые могут нарушать закон «О защите конкуренции».
Речь идет об отказе ООО «Руссоль» в поставке продукции компаниям «Сольторг» и «Главснаб» при наличии экономической и технологической возможности. Кроме того, производитель не уведомил одного из продавцов о проведении договорной кампании, несмотря на информацию о его намерении участвовать в ней. В ФАС отметили, что такие действия могут свидетельствовать об уклонении от заключения договора, что нарушает п. 5 ч. 1 ст. 10 закона № 135-ФЗ.
Ведомство потребовало от компании прекратить практики, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, и разработать торговую политику по реализации пищевой соли. В документе должны быть прописаны прозрачные правила заключения договоров, порядок удовлетворения заявок, а также принципы ценообразования, исключающие необоснованное повышение отпускных цен.