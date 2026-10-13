Россияне потратили больше 2 млрд рублей на чаи и напитки для сна и похудения
С января по октябрь россияне купили больше 5,7 млн упаковок функциональных напитков для сна, похудения и иммунитета. На это потратили 2,2 млрд руб., сообщили «Ведомостям» аналитики martech-компании First Data.
Спрос на чаи и травяные сборы «с эффектом» вырос на 84% за год. Быстрее всего растут продажи чая для сна и успокоения, по сравнению с прошлым годом их купили на 140% больше. На такой чай приходится 31% от всех покупок. На втором месте сборы от паразитов – рост 83%, но их доля на рынке составила всего 7%. Замыкают тройку чаи для похудения, спрос на которые год к году вырос на 78%. Однако они занимают большую часть рынка функциональных чаев – 43%.
За чаи и сборы потребители из России платят все меньше. Цена снизилась в среднем с 505 руб. за упаковку до 302 руб. При этом самой дорогой покупкой с начала года стал пакет премиального индийского детокс-чая для пищеварения за 14 700 руб.
Комбучи купили на 63% год к году больше, коллагеновых напитков – на 42%, напитков с электролитами – на 13%. Они стоят дороже, чем чай и травяные сборы. При этом год к году средняя сумма за одну покупку снизилась с 790 до 724 руб.
Чаще всего функциональные напитки покупают женщины – на них приходится 69% покупок. Самая активная возрастная группа – покупатели от 35 до 45 лет (32%), на втором месте – от 25 до 35 лет (24%).
В конце марта «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) писали, что продажи лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД) с витамином D в период с декабря 2025 г. по февраль 2026 г. увеличились по отношению к аналогичным месяцам предыдущего года на 23% в натуральном выражении (до 10,4 млн упаковок) и на 26% в денежном (до 5,16 млрд руб.).