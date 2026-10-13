Россияне потратили больше 2 млрд рублей на чаи и напитки для сна и похудения

Спрос на чаи и травяные сборы «с эффектом» вырос на 84% за год. Быстрее всего растут продажи чая для сна и успокоения, по сравнению с прошлым годом их купили на 140% больше. На такой чай приходится 31% от всех покупок. На втором месте сборы от паразитов – рост 83%, но их доля на рынке составила всего 7%. Замыкают тройку чаи для похудения, спрос на которые год к году вырос на 78%. Однако они занимают большую часть рынка функциональных чаев – 43%.