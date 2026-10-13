Минэнерго Казахстана: авария на газопроводе в РФ не затронула поставки газа
Разрыв газопровода в Пензенской области не повлиял на поставки российского газа в Казахстан и его транзит в Узбекистан. Об этом сообщили в министерстве энергетики республики, передает Ulys Media.
В Минэнерго подчеркнули, что отклонений в работе газотранспортной системы Казахстана не зафиксировано. Авария также не повлияла на газоснабжение потребителей республики.
Кроме того, ведомство сообщило, что от «Газпрома» не поступало запросов на изменение режима поставок газа по диспетчерским каналам.
13 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о разрыве на газопроводе в селе Волчково. По его словам, произошел разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода компании ООО «Газпром трансгаз Саратов». Погибших и пострадавших нет. Сейчас аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива. На месте находятся «все необходимые» службы экстренного реагирования – МЧС, медработники, специалисты аварийной службы газовой сети. Восстановлением займется подразделение «Газпром трансгаз Саратов».
Как уточнили в подразделении «Газпрома», газоснабжение обеспечивается по альтернативным маршрутам в полном объеме. В МЧС России сообщили, что причиной разрыва стало «нарушение технологического процесса». В ликвидации последствий аварии задействованы 34 человека и 12 единиц техники.