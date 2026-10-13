Минэнерго Казахстана: авария на газопроводе в РФ не затронула поставки газа

13 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о разрыве на газопроводе в селе Волчково. По его словам, произошел разрыв трубы с возгоранием на участке магистрального газопровода компании ООО «Газпром трансгаз Саратов». Погибших и пострадавших нет. Сейчас аварийный участок отключен, в трубе идет догорание остатков топлива. На месте находятся «все необходимые» службы экстренного реагирования – МЧС, медработники, специалисты аварийной службы газовой сети. Восстановлением займется подразделение «Газпром трансгаз Саратов».