Дмитриев: контракты на поставки дизтоплива в США будут подписаны в ближайшие дни
Первые контракты на поставки дизельного топлива в США будут подписаны в ближайшие дни. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях международного форума «Российская энергетическая неделя», передает «РИА Новости».
По его словам, российская сторона поддерживает активные контакты с американскими партнерами. Переговоры идут в ускоренном режиме, при этом участники прорабатывают логистические вопросы, необходимые для организации поставок.
Дмитриев отметил, что восстановление энергетического сотрудничества требует значительных усилий, поскольку прежние связи между странами были серьезно нарушены.
14 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил о положительной реакции участников рынка на дизельную сделку России и США. По его словам, решения, направленные на стабилизацию спроса и предложения, положительно воспринимаются заинтересованными сторонами.
13 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение с Россией по дизельному топливу необходимо на фоне высоких цен на мировом рынке. По его словам, российское дизтопливо предназначено не для поставок в США, а для выхода на международный рынок.
9 октября в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции.