Пять причин, почему мы работаем непродуктивно
Исследование показывает: всего 26% из нас уходят из офиса, выполнив все запланированные задачи. Довольно часто бывает, что задач выполнено много, однако ничего важного не сделано. Конечно, невозможно проводить с пользой каждую секунду рабочего времени. Но нужно и можно успевать решать все важные задачи. Первый шаг на этом пути – понять ошибки мышления, которые мешают нам сосредоточиться на значимой работе и довести ее до конца. Ниже описано пять самых распространенных.
1. Вы переоцениваете количество имеющегося времени для сосредоточенной работы. Долгосрочные творческие проекты, стратегическое мышление и развитие навыков требуют длительных периодов сосредоточенного внимания. Вы думаете, что у вас есть целый день или несколько часов для подобной работы, и планируете приоритеты, исходя из этих представлений. Однако встречи, электронная почта, корпоративный мессенджер, телефонные звонки и срочные вопросы отнимают значительную часть рабочего дня. Обобщенные данные из приложения для отслеживания времени RescueTime показывают, что время непрерывной работы в течение дня составляет всего 1 ч 12 мин.
Значит, нужно защищать себя от отвлекающих факторов. Когда у вас есть час-полтора, постарайтесь сосредоточиться на масштабных целях (как бы вам ни хотелось выбрать более срочную повседневную работу). Даже в самых сложных и важных проектах обычно есть административные задачи (например, найти ссылки при написании книги), не требующие большой сосредоточенности или творческого подхода. Если время для выполнения более сложной работы ограничено, составьте список подобных дел и запланируйте их на отрезки времени минут по 15 между встречами или на более длительные свободные периоды, в которые, как вы предполагаете, вас будут отвлекать.