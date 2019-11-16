Пять причин, почему мы работаем непродуктивно

Значит, нужно защищать себя от отвлекающих факторов. Когда у вас есть час-полтора, постарайтесь сосредоточиться на масштабных целях (как бы вам ни хотелось выбрать более срочную повседневную работу). Даже в самых сложных и важных проектах обычно есть административные задачи (например, найти ссылки при написании книги), не требующие большой сосредоточенности или творческого подхода. Если время для выполнения более сложной работы ограничено, составьте список подобных дел и запланируйте их на отрезки времени минут по 15 между встречами или на более длительные свободные периоды, в которые, как вы предполагаете, вас будут отвлекать.