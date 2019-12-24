Что делать, если вас не повысили в должности
Приходилось ли вам в приподнятом настроении ожидать повышения на работе и остаться у разбитого корыта, потому что выбрали не вас? Многие долго приходят в себя после того, как работа мечты выскользнула буквально из рук.
Возьмем, к примеру, Толгара, генерального менеджера крупной компании, который пришел в организацию сразу после университета и быстро вырос до руководящей должности. Через полтора года после последнего повышения Толгар с удивлением узнал, что его начальница уходит и рекомендует его на свое место. Он был польщен, хотя вначале и не был уверен, что готов к такому серьезному повышению. Толгар обновил резюме, подготовился к собеседованию и стал обдумывать, кого бы предложил следующим кандидатом на свою должность в случае, если его утвердят. Но, попав в тройку финалистов, Толгар все-таки не получил это назначение. И хотя сначала он не питал больших надежд, он был глубоко разочарован, когда его обошел более опытный кандидат со стороны.
Такая история не редкость среди внутренних претендентов на открывшуюся вакансию: бывает, они показывают хорошие результаты, но не получают желаемую должность. Они падают духом, им кажется, что их не ценят, и часто без энтузиазма возвращаются к прежней работе. Они могут решить уйти с занимаемой должности и из компании.
Через три недели после поражения Толгар был готов забыть о сильных эмоциях и двигаться дальше, оценив лежащий перед ним путь. Вот альтернативы, которые мы с ним проработали. Вы тоже можете выбрать любые из этих вариантов. Ответьте на следующие вопросы, чтобы определить, какими будут ваши дальнейшие шаги.