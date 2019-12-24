Что делать, если вас не повысили в должности

Возьмем, к примеру, Толгара, генерального менеджера крупной компании, который пришел в организацию сразу после университета и быстро вырос до руководящей должности. Через полтора года после последнего повышения Толгар с удивлением узнал, что его начальница уходит и рекомендует его на свое место. Он был польщен, хотя вначале и не был уверен, что готов к такому серьезному повышению. Толгар обновил резюме, подготовился к собеседованию и стал обдумывать, кого бы предложил следующим кандидатом на свою должность в случае, если его утвердят. Но, попав в тройку финалистов, Толгар все-таки не получил это назначение. И хотя сначала он не питал больших надежд, он был глубоко разочарован, когда его обошел более опытный кандидат со стороны.