Что делать, если вы достигли потолка в карьере
Карьерный рост не бесконечен. Рано или поздно даже самые успешные сотрудники компаний перестают получать повышение в должности. Это нормально: люди достигают пика возможностей. Плохо то, что долгий застой, пусть даже на высокой должности, и отсутствие карьерных перспектив рано или поздно начнут угнетать. А это может привести к профессиональному выгоранию, которое не только убьет весь интерес к работе у самого руководителя, но и повлияет на работу его подчиненных. Но карьерный потолок далеко не конец карьеры. Возможности для развития есть в любом бизнесе. Вот пять основных.
1. Трансформация карьеры. В вашей компании могут существовать возможности, которые просто не лежат на поверхности: новые проекты или переход в смежную сферу деятельности. Например, директор по маркетингу может взяться за руководство отделом продаж и курировать внедрение системы CRM, а начальник цеха – инициировать разработку новой продукции и возглавить проект. Иногда достаточно проявить инициативу и предложить руководству свою кандидатуру в новой роли. А если вас не ждут в других подразделениях, займитесь своей продуктивностью. Задайтесь целью оптимизировать существующие процессы и сократить время на решение задач. Это позволит распределить рабочее время с максимальной пользой и высвободить больше времени для личных дел.