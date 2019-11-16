Что делать, если вы достигли потолка в карьере

Карьерный рост не бесконечен. Рано или поздно даже самые успешные сотрудники компаний перестают получать повышение в должности. Это нормально: люди достигают пика возможностей. Плохо то, что долгий застой, пусть даже на высокой должности, и отсутствие карьерных перспектив рано или поздно начнут угнетать. А это может привести к профессиональному выгоранию, которое не только убьет весь интерес к работе у самого руководителя, но и повлияет на работу его подчиненных. Но карьерный потолок далеко не конец карьеры. Возможности для развития есть в любом бизнесе. Вот пять основных.