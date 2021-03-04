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Что поможет справиться с потерей любимой работы

Потеря любимой работы, занимающей значимое место в жизни, сравнима с катастрофой. Как ее пережить и восстановиться?
Ребекка Цукер
Варвара Гранкова

Увольнение сложно пережить в любых обстоятельствах. Но когда работа является частью вашей личности, ее потеря – даже не по вашей вине, а, например, в результате экономического спада или реорганизации – может привести к экзистенциальному кризису.

Разумеется, потеря этой точки опоры или источника уверенности (вашей работы) может дестабилизировать и заставить чувствовать себя брошенным на произвол судьбы. В более тяжелых случаях вы можете начать сомневаться в собственной ценности и почувствовать себя бесполезным и даже никчемным. Вам, вероятно, потребуется время, чтобы прийти в себя, однако существует несколько способов начать процесс восстановления – или нового определения – вашего «я».

Пообщайтесь со старыми друзьями. Общаясь с близкими нам людьми, мы понимаем, что представляем собой. Люди, с которыми вы знакомы с раннего периода жизни или карьеры и с которыми до сих пор поддерживаете связи, например друг детства, однокурсник или коллега по первой работе, являются вашим зеркалом. Эти люди знали вас раньше, до того как вы стали финансовым директором, консультантом по менеджменту или юристом, специализирующимся на интеллектуальной собственности. Разговор с ними может напомнить вам, что кроме профессиональных качеств у вас есть и человеческие: вы преданный друг, щедрый наставник, любите рисковать или творчески мыслите.

Избавьтесь от ограничивающих убеждений. Когда мы чувствуем, что оказались в тупике, часто это связано с тем, что мы смотрим на себя с одной-единственной (и непродуктивной) стороны. Одного из моих клиентов, Эдуардо, уволили за то, что он довел свою команду до состояния выгорания. Разбираясь в ситуации, мы выяснили, что его поведение было обусловлено ограничивающим убеждением («Моя ценность в том, что я обеспечиваю выпуск продукции»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных