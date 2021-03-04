Что поможет справиться с потерей любимой работы

Пообщайтесь со старыми друзьями. Общаясь с близкими нам людьми, мы понимаем, что представляем собой. Люди, с которыми вы знакомы с раннего периода жизни или карьеры и с которыми до сих пор поддерживаете связи, например друг детства, однокурсник или коллега по первой работе, являются вашим зеркалом. Эти люди знали вас раньше, до того как вы стали финансовым директором, консультантом по менеджменту или юристом, специализирующимся на интеллектуальной собственности. Разговор с ними может напомнить вам, что кроме профессиональных качеств у вас есть и человеческие: вы преданный друг, щедрый наставник, любите рисковать или творчески мыслите.