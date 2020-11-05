Почему успешная карьера может привести к катастрофе

Это признание успешного руководителя IT-компании из Кремниевой долины отражает закономерность, которая характерна для очень многих успешных менеджеров. После университета у них много друзей и увлечений, но затем они выбирают карьеру, полностью посвященную деньгам, статусу и (иногда) улучшению мира. Скоро работа начинает отнимать у них по 12 часов в день и даже больше. Если учесть командировки и поездки в офис и обратно, у них почти не остается времени на спорт и встречи со знакомыми, и их мир сужается до работы и нескольких близких друзей. Затем они вступают в брак и покупают дом, что еще больше ограничивает социальные контакты и усиливает финансовую нагрузку, поэтому работа становится для них еще важнее. Они отказываются от последних знакомств и занятий, которые помогали им справиться с этим стрессом. И если эти занятия требовали постоянных тренировок – как, например, теннис или групповые пробежки, – они уже не могут догнать тех, кто занимался все эти годы непрерывно. Для некоторых это кончается разводом, выгоранием и кризисом.