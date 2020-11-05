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Почему успешная карьера может привести к катастрофе

И что делать, если вместо счастливой жизни у вас есть только работа
Роб Кросс
Варвара Гранкова

«В один прекрасный летний день у меня отменилась командировка и внезапно появилось свободное время. Но, подъезжая к дому, я понял: все члены семьи сейчас занимаются своими делами и у меня нет друзей, с которыми можно встретиться, или хобби, которыми можно заняться. Я больше часа просидел в машине, думая, как я дошел до такой жизни».

Это признание успешного руководителя IT-компании из Кремниевой долины отражает закономерность, которая характерна для очень многих успешных менеджеров. После университета у них много друзей и увлечений, но затем они выбирают карьеру, полностью посвященную деньгам, статусу и (иногда) улучшению мира. Скоро работа начинает отнимать у них по 12 часов в день и даже больше. Если учесть командировки и поездки в офис и обратно, у них почти не остается времени на спорт и встречи со знакомыми, и их мир сужается до работы и нескольких близких друзей. Затем они вступают в брак и покупают дом, что еще больше ограничивает социальные контакты и усиливает финансовую нагрузку, поэтому работа становится для них еще важнее. Они отказываются от последних знакомств и занятий, которые помогали им справиться с этим стрессом. И если эти занятия требовали постоянных тренировок – как, например, теннис или групповые пробежки, – они уже не могут догнать тех, кто занимался все эти годы непрерывно. Для некоторых это кончается разводом, выгоранием и кризисом.

Однако определенная часть менеджеров не попадает в этот порочный круг. Они входят в число лучших работников своей компании, но показывают хорошие результаты и в оценках личного благополучия. Мы постарались выяснить, как им удается сочетать успешную карьеру с поддержанием социальных связей, которые необходимы для счастья.

Оказалось, что почти все они выстроили и поддерживали дружеские связи в двух, трех или четырех сообществах за пределами работы – спортивных, волонтерских, гражданских, религиозных – или в клубах по интересам, например книжных или кулинарных. И напротив, те, кто состоял уже во втором и даже третьем браке и кого едва терпели родные дети, позволили карьере вытеснить все остальные сферы жизни. Мерой успеха в их жизни была исключительно профессиональная состоятельность, и это постепенно заставило их отказаться от всех прочих знакомств и занятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных