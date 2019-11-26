Александр Смирнов стал вице-президентом по правовым вопросам «Ростелекома»

Александр Смирнов закончил МГЮА имени О. Е. Кутафина, имеет степень кандидата юридических наук. Карьеру начинал в страховой группе «Согаз», затем управлял юрдепартаментом в «Ренессанс страхование». Кроме того, занимал аналогичные должности в издательстве «Эксмо» и группе компаний «Русский алкоголь». В 2011 г. возглавил коммерческую практику Goltsblat BLP. До назначения в «Ростелеком» работал директором юридического департамента Московской биржи.