Александр Смирнов стал вице-президентом по правовым вопросам «Ростелекома»
Руководство «Ростелекома» назначило Александра Смирнова вице-президентом по правовым вопросам, сообщает пресс-служба компании. Он будет отвечать за юридическую поддержку, подготовку и реализацию стратегии по управлению правовыми рисками, а также курировать деятельность блока правового обеспечения. Ранее этот пост занимал Михаил Иржевский.
Александр Смирнов закончил МГЮА имени О. Е. Кутафина, имеет степень кандидата юридических наук. Карьеру начинал в страховой группе «Согаз», затем управлял юрдепартаментом в «Ренессанс страхование». Кроме того, занимал аналогичные должности в издательстве «Эксмо» и группе компаний «Русский алкоголь». В 2011 г. возглавил коммерческую практику Goltsblat BLP. До назначения в «Ростелеком» работал директором юридического департамента Московской биржи.