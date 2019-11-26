Сергей Павлов назначен первым заместителем гендиректора РЖД
Совет директоров назначил Сергея Павлова первым заместителем генерального директора ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба компании. Он займётся вопросами развития зарубежного бизнеса и международной деятельности холдинга. Ранее эту должность занимал Александр Мишарин, который в середине ноября ушел на пенсию.
Павлов закончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, а также Академию народного хозяйства при правительстве России. До 2007 г. работал в системе министерства путей сообщения, затем возглавил отдел изысканий и проектирования железных дорог «Ленгипротранса». Позднее перешёл в ОАО «Зарубежстройтехнология» на пост технического директора. Последние шесть лет был гендиректором «дочки» РЖД — ООО «РЖД Интернешнл», которая курирует инфраструктурные проекты монополии за рубежом.