Дмитрий Палунин избран заместителем гендиректора «Калашникова»
Новым заместителем генерального директора по экономике и финансам ГК «Калашников» назначен Дмитрий Палунин, сообщает пресс-служба группы. Он будет отвечать за вопросы организации внешнего финансирования и повышение экономической эффективности предприятий группы, включая обеспечение прибыльности компаний и развитие проектов межзаводской кооперации. Ранее эти вопросы курировал Павел Скачков.
Дмитрий Палунин закончил Московский авиационный институт по специальности «экономика и финансы» и получил степень MBA в Российской Академии народного хозяйства. Карьеру начал в банковском секторе, занимал руководящие должности в подразделениях международных фондовых операций и операций с государственными ценными бумагами. С 2002 г. работал в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с 2009 г. в качестве руководителя финансово-экономического центра.