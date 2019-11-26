Дмитрий Палунин избран заместителем гендиректора «Калашникова»

Дмитрий Палунин закончил Московский авиационный институт по специальности «экономика и финансы» и получил степень MBA в Российской Академии народного хозяйства. Карьеру начал в банковском секторе, занимал руководящие должности в подразделениях международных фондовых операций и операций с государственными ценными бумагами. С 2002 г. работал в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с 2009 г. в качестве руководителя финансово-экономического центра.