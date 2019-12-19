Кравец назначен замгендиректора по коммерции ПГК

Андрей закончил Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова. Позднее получил степень MBA в De Baak Business School в Нидерландах. До назначения в ПГК возглавлял «РН ‒ смазочные материалы», входящую в структуру «Роснефти». Он также работал в компаниях TНK-BP, Альфа-банке, Honeywell Sperian Safety и DSM.