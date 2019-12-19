Николай Сюткин избран руководителем РН-Уватнефтегаза
Генеральным директором дочерней компании «Роснефти» «РН-Уватнефтегаз» избран Николай Сюткин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Ранее этот пост занимал Игорь Онешко.
Сюткин начал карьеру оператором добычи нефти и газа на Самотлорском месторождении. Затем занимал различные руководящие должности в центральном аппарате управления НК «Роснефть». До назначения работал генеральным директором ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», где занимался реализацией проекта по разработке Среднеботуобинского месторождения.