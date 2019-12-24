Ирек Хабипов стал гендиректором «Новых технологий добычи нефти»

Ирек окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Занимал руководящие посты в «Самотлорнефтегазе», «Нижневартовскнефти» и «Корпорации Югранефть». Помимо «Новых технологий добычи нефти» Хабипов возглавляет подконтрольные предприятия «Газпром нефти» – «Газпромнефть Оренбург» и «Южуралнефтегаз».