Лев Хасис вошел в совет директоров Mail.ru Group

Лев Хасис закончил Куйбышевский авиационный институт им. Академика С.П. Королева, Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве России и Санкт-Петербургский университет МВД. Карьеру начал с должности директора филиала Автовазбанка. Работал президентом ОАО «Авиакор» и вице-президентом «Альфа-Банка». В конце двухтысячных занимал пост главного исполнительного директора X5 Retail Group N.V., затем стал старшим вице-президентом Wal-Mart Stores Inc. Первый зампред правления Сбербанка с 2013 г. Курирует и координирует работу блоков «Международные операции», «Технологии», «Сервисы» и другие направления.