Николай Антипов стал гендиректором «Капиталъ управление активами»
Николай Антипов назначен генеральным директором УК «Капиталъ управление активами». Это связано с завершением сделки по покупке компании «Альфа-капиталом». В дальнейшем она будет существовать как «Альфа-капитал альтернативные инвестиции» в рамках «Альфа-групп», говорится в сообщении организации.
Антипов окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Я. Алксниса и Тверской государственный университет. Кроме того, прошел курс при Внешэкономбанке СССР по международным расчетам и валютно-кредитным операциям. Работал начальником валютного отдела в коммерческом банке «Престиж», затем продолжил карьеру в Тверском коммерческом банке «КБЦ» на аналогичной должности. В 2000-х был членом правления Тверьуниверсалбанка, директором по проектному финансированию в компании «АТС» и гендиректором УК «Интеграл». В 2011 г. получил должность руководителя дирекции по работе с финансовыми институтами в УК «Альфа-капитал». До нового назначения был заместителем генерального директора компании.