Николай Антипов стал гендиректором «Капиталъ управление активами»

Антипов окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Я. Алксниса и Тверской государственный университет. Кроме того, прошел курс при Внешэкономбанке СССР по международным расчетам и валютно-кредитным операциям. Работал начальником валютного отдела в коммерческом банке «Престиж», затем продолжил карьеру в Тверском коммерческом банке «КБЦ» на аналогичной должности. В 2000-х был членом правления Тверьуниверсалбанка, директором по проектному финансированию в компании «АТС» и гендиректором УК «Интеграл». В 2011 г. получил должность руководителя дирекции по работе с финансовыми институтами в УК «Альфа-капитал». До нового назначения был заместителем генерального директора компании.