Карьера

Крейнин назначен вице-президентом – директором по росту бизнеса Сбербанка

Ведомости

Владислав Крейнин назначен на должность вице-президента – директора по росту бизнеса в дирекции по развитию экосистемы Сбербанка (SberX), сообщает пресс-служба компании. Он будет отвечать за развитие disrupt-функции в группе, ускоренный рост ключевых направлений экосистемы и запуск новых бизнес-моделей в России и за рубежом.

Владислав закончил факультет журналистики СПбГУ, Университет Хуана Карлоса в Мадриде и бизнес-школу ESERP. Карьеру в Сбербанке начал в 2015 г. в блоке «Розничный бизнес». В ходе Agile-трансформации стал лидером трайба «Особенные решения». До назначения работал вице-президентом – директором по маркетингу департамента маркетинга и коммуникаций.

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