Крейнин назначен вице-президентом – директором по росту бизнеса Сбербанка

Владислав Крейнин назначен на должность вице-президента – директора по росту бизнеса в дирекции по развитию экосистемы Сбербанка (SberX), сообщает пресс-служба компании. Он будет отвечать за развитие disrupt-функции в группе, ускоренный рост ключевых направлений экосистемы и запуск новых бизнес-моделей в России и за рубежом.