Крейнин назначен вице-президентом – директором по росту бизнеса Сбербанка
Владислав Крейнин назначен на должность вице-президента – директора по росту бизнеса в дирекции по развитию экосистемы Сбербанка (SberX), сообщает пресс-служба компании. Он будет отвечать за развитие disrupt-функции в группе, ускоренный рост ключевых направлений экосистемы и запуск новых бизнес-моделей в России и за рубежом.
Владислав закончил факультет журналистики СПбГУ, Университет Хуана Карлоса в Мадриде и бизнес-школу ESERP. Карьеру в Сбербанке начал в 2015 г. в блоке «Розничный бизнес». В ходе Agile-трансформации стал лидером трайба «Особенные решения». До назначения работал вице-президентом – директором по маркетингу департамента маркетинга и коммуникаций.