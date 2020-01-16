Сергей Дегтярев стал замгендиректора «Газпром добыча Ямбург»
Сергей Дегтярев назначен заместителем генерального директора по производству ООО «Газпром добыча Ямбург», сообщила пресс-служба компании. Его предшественник Баязетдин Ахметшин ушел на пенсию.
Сергей закончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений». Карьеру в «Газпром добыча Ямбург» начал сразу после получения диплома в 1993 г. Сначала был оператором по добыче газа, затем в разное время работал замначальника ГП-7, начальником ГП-5 и замначальника нефтедобывающего управления компании. До назначения возглавлял производственный отдел по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти.