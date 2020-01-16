Михаил Мишустин стал новым премьер-министром
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост председателя правительства, сообщается на сайте Кремля. Его предшественник Дмитрий Медведев стал заместителем председателя Совета безопасности России.
Мишустин закончил Московский станкоинструментальный институт. Карьеру госслужащего начал с поста замглавы Госналогслужбы. С 1999 по 2004 г. работал замминистра по налогам и сборам, а затем управлял Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости. Позднее руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами и был президентом группы компаний UFG. До нового назначения Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.