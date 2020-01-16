Медведев назначен зампредом Совета безопасности
Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля. На посту премьер-министра его сменил Михаил Мишустин.
Дмитрий Медведев закончил юрфак Ленинградского государственного университета. Кандидат юридических наук, доцент. Карьеру начал советником Председателя Ленинградского городского совета. К 1999 г. дошёл до поста заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, а спустя год стал первым заместителем Руководителя Администрации Президента. В мае 2008 г. был избран Президентом России, а после выборов 2012 г. стал Председателем Правительства.