Медведев назначен зампредом Совета безопасности

Дмитрий Медведев закончил юрфак Ленинградского государственного университета. Кандидат юридических наук, доцент. Карьеру начал советником Председателя Ленинградского городского совета. К 1999 г. дошёл до поста заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, а спустя год стал первым заместителем Руководителя Администрации Президента. В мае 2008 г. был избран Президентом России, а после выборов 2012 г. стал Председателем Правительства.