«Лукойл» провела ряд кадровых назначений
Вадим Воробьев назначен первым исполнительным вице-президентом «Лукойла», сообщила пресс-служба компании. Кроме того, старший вице-президент по добыче нефти и газа в России Азат Шамсуаров переведен на должность первого вице-президента организации, вице-президентом по добыче нефти и газа в России назначен Сергей Кочкуров, а Игорь Заикин возглавил департамент промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ.
Воробьев закончил Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, кандидат экономических наук. В 1992-1998 гг. работал на руководящих должностях в страховых и банковских структурах Нижнего Новгорода. В 2002 г. был назначен генеральным директором ООО «Лукойл-Волганефтепродукт». Позднее работал начальником главного управления координации сбыта нефтепродуктов ОАО «Лукойл», вице-президентом по координации сбыта нефтепродуктов, вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке и старший вице-президентом по поставкам и продажам. До нового значения занимал пост первого вице-президента «Лукойла».
Шамсуаров закончил Уфимский нефтяной институт, кандидат технических наук. Работал главным инженером НГДУ «Покачевнефть». Спустя три года стал гендиректором ТПП «Урайнефтегаз». Карьеру в «Лукойле» начал в 2001 г. с поста старшего вице-президент «Лукойл Оверсиз Холдинг Лтд». Через восемь лет занял пост вице-президента корпорации, генерального директора ООО «Лукойл-Западная Сибирь». До назначения был старшим вице-президентом по добыче нефти и газа.