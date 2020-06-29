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«Лукойл» провела ряд кадровых назначений

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Вадим Воробьев назначен первым исполнительным вице-президентом «Лукойла», сообщила пресс-служба компании. Кроме того, старший вице-президент по добыче нефти и газа в России Азат Шамсуаров переведен на должность первого вице-президента организации, вице-президентом по добыче нефти и газа в России назначен Сергей Кочкуров, а Игорь Заикин возглавил департамент промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ.

Воробьев закончил Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, кандидат экономических наук. В 1992-1998 гг. работал на руководящих должностях в страховых и банковских структурах Нижнего Новгорода. В 2002 г. был назначен генеральным директором ООО «Лукойл-Волганефтепродукт». Позднее работал начальником главного управления координации сбыта нефтепродуктов ОАО «Лукойл», вице-президентом по координации сбыта нефтепродуктов, вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке и старший вице-президентом по поставкам и продажам. До нового значения занимал пост первого вице-президента «Лукойла».

Шамсуаров закончил Уфимский нефтяной институт, кандидат технических наук. Работал главным инженером НГДУ «Покачевнефть». Спустя три года стал гендиректором ТПП «Урайнефтегаз». Карьеру в «Лукойле» начал в 2001 г. с поста старшего вице-президент «Лукойл Оверсиз Холдинг Лтд». Через восемь лет занял пост вице-президента корпорации, генерального директора ООО «Лукойл-Западная Сибирь». До назначения был старшим вице-президентом по добыче нефти и газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных