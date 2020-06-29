«Лукойл» провела ряд кадровых назначений

Воробьев закончил Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, кандидат экономических наук. В 1992-1998 гг. работал на руководящих должностях в страховых и банковских структурах Нижнего Новгорода. В 2002 г. был назначен генеральным директором ООО «Лукойл-Волганефтепродукт». Позднее работал начальником главного управления координации сбыта нефтепродуктов ОАО «Лукойл», вице-президентом по координации сбыта нефтепродуктов, вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке и старший вице-президентом по поставкам и продажам. До нового значения занимал пост первого вице-президента «Лукойла».