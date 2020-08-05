Тимофей Нижегородцев назначен замглавы ФАС
Тимофей Нижегородцев занял пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится в постановлении правительства на официальном сайте правовой информации. До этого он был начальником управления контроля социальной сферы и торговли.
Нижегородцев закончил биологический факультет Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова. Позднее получил степень магистра юриспруденции Российской академии государственной службы при президенте России. Карьеру в ФАС начал в 2005 г.