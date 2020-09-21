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Владислав Онищенко стал главой фонда ЦСР

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Занимавший пост первого заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко избран президентом фонда «Центр стратегических разработок», сообщила организация. 

Онищенко закончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В начале карьеры руководил аналитическим отделом агентства Прайм-Тасс. Затем работал в экономической экспертной группе Министерства финансов. С 2001 г. руководил проектами по заказам аппарата правительства, а также финансового и экономического ведомств. С 2012 г. занимал ведущие должности в Аналитическом центре при правительстве России.

«Центр стратегических разработок» — это некоммерческая организация, играющая ведущую роль в разработке и реализации стратегии развития экономики страны. Совет фонда возглавляет глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных