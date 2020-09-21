Владислав Онищенко стал главой фонда ЦСР
Занимавший пост первого заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко избран президентом фонда «Центр стратегических разработок», сообщила организация.
Онищенко закончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В начале карьеры руководил аналитическим отделом агентства Прайм-Тасс. Затем работал в экономической экспертной группе Министерства финансов. С 2001 г. руководил проектами по заказам аппарата правительства, а также финансового и экономического ведомств. С 2012 г. занимал ведущие должности в Аналитическом центре при правительстве России.
«Центр стратегических разработок» — это некоммерческая организация, играющая ведущую роль в разработке и реализации стратегии развития экономики страны. Совет фонда возглавляет глава Минэкономразвития Максим Решетников.