Владислав Онищенко стал главой фонда ЦСР

Онищенко закончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В начале карьеры руководил аналитическим отделом агентства Прайм-Тасс. Затем работал в экономической экспертной группе Министерства финансов. С 2001 г. руководил проектами по заказам аппарата правительства, а также финансового и экономического ведомств. С 2012 г. занимал ведущие должности в Аналитическом центре при правительстве России.