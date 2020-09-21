Константин Носков назначен управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи

В 2000 г. Носков закончил Московскую государственную академию приборостроения. Спустя год получил диплом магистра по специальности «Стратегическое управление» в ВШЭ. Носков руководил Минкомсвязи с мая 2018 г. До этого он шесть лет возглавлял Аналитический центр при правительстве. Затем занимал различные должности в правительстве и Минэкономразвития.