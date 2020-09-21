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Константин Носков назначен управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи

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Экс-глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков назначен управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи, сообщила организация. На ее основе создается биржа для листинга российских компаний, подпавших под санкции.

В 2000 г. Носков закончил Московскую государственную академию приборостроения. Спустя год получил диплом магистра по специальности «Стратегическое управление» в ВШЭ. Носков руководил Минкомсвязи с мая 2018 г. До этого он шесть лет возглавлял Аналитический центр при правительстве. Затем занимал различные должности в правительстве и Минэкономразвития.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных