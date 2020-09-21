Алексей Теплоухов назначен запредом правления банка «Санкт-Петербург»
Вице-президент банка «Санкт-Петербург» Алексей Теплоухов назначен заместителем председателя правления, сообщила кредитная организация. Он будет заниматься вопросами, связанными с управлением активами и пассивами банка, операциями на финансовых рынках, а также управлением клиентскими активами и private banking.
До прихода в компанию Теплоухов работал в банке «Петрокоммерц» и Промышленно-строительном банке. Карьеру в «Санкт-Петербурге» он начал в 2007 г. За это время он прошел путь от замруководителя дирекции операций на финансовых рынках до вице-президента.